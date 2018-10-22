Тернопільська область на 100% готова до опалювального сезону – ТОДА

До опалювального сезону підготовлено 1310 котелень і 45 центральних теплових пунктів.

Тернопільська область на 100% готова до опалювального сезону.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, про це заявила заступник начальника управління житлово-комунального господарства і енергозбереження Софія Близнюк.

За її словами, рішення про початок опалювального сезону приймають органи місцевого самоврядування або районні державні адміністрації. Підставою може стати середньодобова температура нижче 8 градусів упродовж трьох днів.

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«В міру можливостей та наявних фінансів підготовлено 1310 котелень і 45 центральних теплових пунктів. Також замінено котли, проведено реконструкцію теплових мереж та водопостачання. Готові до опалювального сезону і підприємства краю. На всі заходи було витрачено близько 200 млн грн», - зазначила Близнюк.

Також вона наголосила, що в області завдяки урядовій програмі «Теплі кредити» проводилися заходи з енергозбереження. Зокрема, утеплення будинків, перекриття дахів, заміни вікон тощо.

«На Урядову програму «Теплі кредити» в Україні виділили 400 млн грн. Зокрема у 2018 році в Тернопільській області було видано 691 кредит на суму 22 млн грн. Також діє обласна програма з підтримки заходів енергозбереження, завдяки якій можливе 12% відшкодування кредитів в «Укргазбанку» та «Ощадбанку». Нею встигли скористатися 27 ОСББ і 99 споживачів, які отримали відшкодування на суму близько 43 тис. грн», – повідомила Близнюк.

Також вона зазначила, що для утримання в належному стані доріг та вулиць підприємствами житлово-комунальної галузі підготовлено 182 одиниці спецтехніки та заготовлено 22 тис. т посипкового матеріалу. Окрім цього створено запас вугілля (майже 3 тис. т).