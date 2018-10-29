На Тернопільщині для усіх 980-ти перших класів області передали понад 1,2 тис. конструкторів LEGO PlayBox (фото)
11:11, 29 жовтня 2018Тернопіль
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Загалом у школи Тернопільщини спрямовано понад 1 тис. 200 наборів LEGO PlayBox.
Фото прес-служби ТОДА
На Тернопільщині для усіх 980-ти перших класів області передали понад 1,2 тис. конструкторів LEGO PlayBox.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, конструктори урочисто вручили представникам районів та громад області у приміщенні ЗОШ №3 Тернополя.
Фото прес-служби ТОДА
«Загалом у школи Тернопільщини спрямовано понад 1 тис. 200 наборів LEGO PlayBox. Такі конструктори отримають всі без винятку 980 перших класів області, не залежно від того, скільки учнів навчаються у кожному з них», – повідомила начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома.
Фото прес-служби ТОДА
За її даними, кожен набір конструкторів LEGO PlayBox містить по 7 тис. елементів.
Онстурктори область отримала в рамках програми «Нової української школи» та спільного меморандуму Міністерства освіти і науки України та компанії LEGO.
Фото прес-служби ТОДА
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