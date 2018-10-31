На Тернопільщині відкрили 37-му пожежну станцію (фото)

Для забезпечення роботи місцевих вогнеборців з сільського бюджету виділили 58,5 тис. грн.

На Тернопільщині відкрили 37-му пожежну станцію.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, базуватимется вона у селі Загір’я Зборівського району, обслуговуватимуть пожежники Загір’я, Панасівка, Чорний Ліс та хутір Ліщина.

Для забезпечення роботи місцевих вогнеборців з сільського бюджету виділили 58,5 тис. грн.

«Формування мережі центрів безпеки є невід’ємною складовою формування об’єднаних територіальних громад в області. Ми першими стали ініціаторами втілення стратегії децентралізації. Це дозволило утворити вже 42 громади. В абсолютній більшості голови ОТГ поставили питання про необхідність формування центрів безпеки. Бо головна ідея – надати вчасно допомогу людям», – зазначив під час відкриття пожежної станції голова ОДА Степан Барна.

Він також нагадав, що протягом кількох останніх років держава регулярно виділяє кошти на придбання сучасних видів техніки для пожежних частин, спецодягу і знарядь для співробітників державної служби надзвичайних ситуацій.

«Торік з державного бюджету виділили майже 600 млн грн на придбання потужних пожежних машин. На Тернопільщину надійшло 6 нових автомобілів, котрі сьогодні рятують життя і майно жителів області. Одна із таких машин стала на чергування у Зборові», – нагадав Барна.