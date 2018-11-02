На Тернопільщині 10 годин гасили пожежу зерносушки (фото)

Під час гасіння врятовано будівлю зерносушарки та орієнтовно 250 т кукурудзи.

На Тернопільщині 10 годин гасили пожежу зерносушки.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 1 листопада 3.27 на пункт зв’язку 8-ї державної пожежно-ряувальної частини надійшло повідомлення про пожежу зерносушарки з кукурудзою, що виникла в м. Борщів на території місцевого сільськогосподарського підприємства.

До місця події негайно вирушив черговий караул ДПРЧ-8. На момент прибуття вогнеборців полум’я поширилось на площі близько 300 м кв. На підмогу основним силам було направлено резервний караул ДПРЧ-8, а також підрозділи місцевої пожежної охорони з селища Скала–Подільська та сіл Озеряни й Більче-Золоте. Всього на гасіння пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 18 чоловік особового складу.

О 5.05 пожежу вдалось локалізувати. Ліквідація вогню тривала до 13.30. Спільними зусиллями вогнеборців погасили покрівлю сушарки на площі 300 м кв та один з 14 відсіків зерносушарки, площею орієнтовно 60 м кв, в якому зберігалося 30 т кукурудзи в качанах.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає. Під час гасіння врятовано будівлю зерносушарки та орієнтовно 250 т кукурудзи.