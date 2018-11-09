На місце події виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та інші підрозділи реагування

У Тернополі внаслідок неправдивої інформації про замінування двох вокзалів було евакуйовано 500 осіб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 9 листопада о 10.30 до поліції надійшло повідомлення від чергового управління ДСНС про те, що вони отримали інформацію про замінування залізничного та автовокзалів у Тернополі.

На місце події виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та інші підрозділи реагування. Було евакуйовано майже півтисячі людей.

«Під час обстеження споруд для обслуговування пасажирів не було знайдено вибухонебезпечних предметів. На даний час встановлюються обставини надходження повідомлення про замінування, також вирішується питання про внесення відомостей за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності», - повідомив начальник вибухотехнічної служби ГУНП в області Ігор Іваськів.