У Тернополі до 1 лютого 2019 року введуть в експлуатацію новозбудоване приміщення обласного архіву (фото)

З другої половини лютого розпочнеться перевезення архівних документів з подальшим переведенням сюди відповідного структурного підрозділу обласного архіву.

У Тернополі до 1 лютого 2019 року введуть в експлуатацію новозбудоване приміщення обласного архіву.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це йдеться в меморандумі про співробітництво щодо завершальних робіт з облаштування будівлі Державного обласного архіву та передачі приміщення монастиря Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви.

Згідно домовленостей, облдержадміністрація зобов’язалася до 1 лютого завершити усі роботи в приміщенні Державного архіву Тернопільської області, що розраховане на 1,5 млн одиниць матеріалів. Відтак з другої половини лютого розпочнеться перевезення архівних документів з подальшим переведенням сюди відповідного структурного підрозділу обласного архіву.

Натомість з 25 березня 2019 року Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ розпочинає процедуру прийняття у користування приміщення монастиря, в якому на даний час функціонує обласний архів.

Читайте такожУ Тернополі перевізники не прийшли на засідання транспортної комісії, з ними можуть розірвати угоди

«Відколи Україна стала незалежною, жодна влада так і не спромоглася добудувати нове приміщення архіву. І лише зараз, за підтримки діючого Президента України, Уряду та голови Тернопільської облдержадміністрації вдається завершити цей довгобуд. Я вірю в те, що це буде один з найкращих архівів у нашій країні. Нехай Бог благословить цю справу», – сказав під час підписання меморандуму архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк.

Голова ТОДА Степан Барна підкреслив, що архикатедральний собор Української греко-католицької церкви — це пам’ятка національного значення, тож келії та інші приміщення, в яких зараз розташований обласний архів, мають використовуватися за призначенням.

«Мають слугувати для потреб духовних, освітніх, просвітництва», – наголосив Барна.