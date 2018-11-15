У Тернополі працівники облавтодору перекрили дороги в центрі міста, вимагаючи виплатити зарплату (відео)

Люди безперервно рухаються на двох нерегульованих пішохідних переходах: на центральній вул. Руській, якою курсує більшість громадського транспорту, та прилеглій вул. Коперніка.

У Тернополі працівники облавтодору перекрили дорогу, вимагаючи виплатити зарплату.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, cьогодні 15 листопада на вул. Руській близько 11 год розпочалася акція протесту за участі близько 35 працівників обласного автодору.

Люди безперервно рухаються на двох нерегульованих пішохідних переходах: на центральній вул. Руській, якою курсує більшість громадського транспорту, та прилеглій вул. Коперніка.

Вони вимагають, аби керівництво установи виплатило заборгованість заробітньої плати, яку вони не отримують веж кілька місяців.

Правопорядок на місці події забезпечують правоохоронці та працівники патрульної поліції.

Як повідомляв УНІАН, працівники автодорів вже перекривали Хмельницьку трасу 25 жовтня, вимагаючи зароблені кошти.