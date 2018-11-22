В «Укразалізниці» запропонували запровадити широкі ступінчасті маршрути, що дозволить збирати продукцію по напрямках для їх централізованого постачання на станції. Наразі залізничники більше вагонів забезпечити не можуть.

Голова ТОДА закликав Мінагрополітики та «Укрзалізницю» терміново вирішити питання постачання вагонами аграріїв області.

Як повідомили УНІАН в пресс-службі облдержадміністарції, на цьому він наголосив під час відеонаради з Першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України Максимом Мартинюком та в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгеном Кравцовим.

«Тернопільщина як і інші регіони України стала заручником ситуації з нестачею вагонів. У жовтні було забезпечено лише 17% від потреби. У серпні-жовтні 2017-18-го років кількість вагонів трохи збільшили, але водночас, у нас відбувся й приріст валу зернових в межах 300 тис. тонн. І тепер область, яка цього року дала в економіку держави майже 3 млн т продукції, не має можливості її реалізувати», – зауважив Барна.

За його словами, ПП «Захід-Агроінвест» (Ланівці), на якому працює 400 людей, за два роки не отримало жодного українського вагона. Компанії «Мрія» при потребі 583 вагони дали лише 42-а, що складає 7%. У вересні цей показник становив 4%.

«Центр транспортної логістики не приймає з Тернопільської області заявок на поставку вагонів. Така реальна ситуація, з якою стикаються сьогодні інвестори, міжнародні інвестиційні компанії і наші виробники. Тому я просто невідкладно вимагаю звернути увагу на Тернопільську область з огляду на те, що в нас ситуація надзвичайно критична», – сказав Барна.

В «Укразалізниці» запропонували запровадити широкі ступінчасті маршрути, що дозволить збирати продукцію по напрямках для їх централізованого постачання на станції. Наразі залізничники більше вагонів забезпечити не можуть.