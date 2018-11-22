Голова ТОДА закликав Мінагрополітики та «Укрзалізницю» терміново вирішити питання постачання вагонами аграріїв області
Голова ТОДА закликав Мінагрополітики та «Укрзалізницю» терміново вирішити питання постачання вагонами аграріїв області.
Як повідомили УНІАН в пресс-службі облдержадміністарції, на цьому він наголосив під час відеонаради з Першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України Максимом Мартинюком та в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгеном Кравцовим.
«Тернопільщина як і інші регіони України стала заручником ситуації з нестачею вагонів. У жовтні було забезпечено лише 17% від потреби. У серпні-жовтні 2017-18-го років кількість вагонів трохи збільшили, але водночас, у нас відбувся й приріст валу зернових в межах 300 тис. тонн. І тепер область, яка цього року дала в економіку держави майже 3 млн т продукції, не має можливості її реалізувати», – зауважив Барна.
За його словами, ПП «Захід-Агроінвест» (Ланівці), на якому працює 400 людей, за два роки не отримало жодного українського вагона. Компанії «Мрія» при потребі 583 вагони дали лише 42-а, що складає 7%. У вересні цей показник становив 4%.
«Центр транспортної логістики не приймає з Тернопільської області заявок на поставку вагонів. Така реальна ситуація, з якою стикаються сьогодні інвестори, міжнародні інвестиційні компанії і наші виробники. Тому я просто невідкладно вимагаю звернути увагу на Тернопільську область з огляду на те, що в нас ситуація надзвичайно критична», – сказав Барна.
В «Укразалізниці» запропонували запровадити широкі ступінчасті маршрути, що дозволить збирати продукцію по напрямках для їх централізованого постачання на станції. Наразі залізничники більше вагонів забезпечити не можуть.