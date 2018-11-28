Мешканець Тернопільщини через шахраїв з макіївської в'язниці втратив 40 тисяч гривень

Чоловік "попався" на типовий трюк з виграшем квартири.

Мешканець Тернопільщини через шахраїв втратив 40 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жителю села Цигани Борщівського району на мобільний надійшло смс-сповіщення про виграш квартири у Києві.

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Він одразу зателефонував за вказаними номерами, де «менеджер національного банку з виплати нагород» повідомив, що він може отримати виграну квартиру або її вартість в гривнях – 750 тис. При цьому було обумовлено, що спочатку він має сплатити на вказаний рахунок податки, оформлення документів та військовий збір.

Три дні 43-річний чоловік переказував гроші, позичаючи чималі суми в знайомих. Загалом він витратив 40 тис. грн.

Вкотре набравши номер, чоловік почув, що це ніякий не банк, а в’язниця в Макіївці Донецької області. Відтак зрозумів, що став жертвою шахрайства

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство).