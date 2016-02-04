У Тернополі мешканців багатоповерхівки евакуювали через пожежу
12:28, 04 лютого 2016Тернопіль
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У Тернополі через пожежу у будинку евакуювали мешканців. Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі.
Під час гасіння рятувальники евакуювали 10 мешканців / mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 16 год на вул. Білецькій, 2.
Загорання виникло в коридорі на 4-му поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку в електрощитовійї.
Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Під час гасіння рятувальники евакуювали 10 мешканців 4-го та 5-го поверхів будинку.
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