У Тернополі мешканців багатоповерхівки евакуювали через пожежу

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора о 16 год на вул. Білецькій, 2.

Загорання виникло в коридорі на 4-му поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку в електрощитовійї.

Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Під час гасіння рятувальники евакуювали 10 мешканців 4-го та 5-го поверхів будинку.