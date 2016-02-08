На Тернопільщині в ДТП госпіталізовано 5 осіб

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, аварія трапилася учора о 16:30 в селі Ішків на автодорозі "Городище - Зарваниця - Бучач".

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце ДТП, встановила, що водій автомобіля ВАЗ-2107, житель села Новосілка Підгаєцького району, не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з автівкою Opel Combo, яка їхала попереду.

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В результаті удару травми отримало п’ятеро людей, які перебували у ВАЗі.

Двоє потерпілих госпіталізовані в травматологічне відділення районної лікарні з переломами та іншими ушкодженнями, ще троє пасажирів після отриманої в лікарні меддопомоги від амбулаторного лікування відмовилися.

Автомобілі помістили на арештмайданчик, у водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.