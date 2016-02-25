Тернопільська облрада перегляне відповідність посадам працівників училища, де принижували дітей

Як повідомляє прес-служба облради, відповідне рішення прийняла тимчасова контрольна комісії облради з виявлення фактів порушення законодавства та можливих зловживань керівництвом і працівниками державного професійно-технічного навчального закладу «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі».

Під час засідання депутати одноголосно засудили дії колишнього директора закладу та підтримали його звільнення.

Також члени комісії вирішили досконало дослідити ситуацію в училищі, документи, переглянути відповідність займаним посадам керівників та працівників, вивчити моральний клімат у закладі.

Заступник голови облради під час засідання наголосив, що тоталітарному керівнику, щодо якого зараз триває кримінальне провадження, не місце поряд із дітьми.

«На жаль, незмінні по 20-30 років керівники вважають себе недоторканними та всемогутніми, це і породжує автократичний стиль роботи та безкарність. Обласна рада боротиметься із таким явищем. Воно викликає обурення в суспільстві та є вкрай ганебним», – підкреслив Крупа.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого слідчі Тернопільського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування) з приводу інциденту в училищі ресторанного сервісу та торгівлі.

Підставою для відкриття справи став відеоматеріал про неправомірні дії керівника, розміщений в інтернет-мережі. На відео видно, як двоє хлопців училища стоять на колінах на лінійці перед іншими учнями.

У такий спосіб директор ВПУ Андрій Каплун вирішив покарати їх за паління.

Також слідчими проводиться перевірка фактів можливої примусової праці потерпілих та інших учнів училища.

8 лютого наказом Міністра освіти і науки України Каплуна було звільнено з посади директора.

При цьому він продовжує працювати в училищі як викладач.