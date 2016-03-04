Бережанська райадміністрація Тернопільщини взяла шефство над військовою частиною

Як повідомляє прес-служба Тернопільскої обладміністрації, відповідну угоду про шефські зв’язки Бережанської РДА над військовою частиною А-1461 на 2016 рік та договір про співробітництво райадміністрації із в/ч на 2016 рік було підписано сьогодні на виконання доручення голови ОДА Степана Барни.

Угодою передбачена допомога райадміністрації у ремонтних роботах та покращенні умов проходження військової служби для військовослужбовців.

Сьогодні керівництво району обговорило з керівництвом частини можливості вирішення проблемних господарських питань, зокрема виділення земельних ділянок під будівництво житла для військовослужбовців та чергового придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт в військовій частині.

Як зазначили в прес-службі ОДА, у лютому районна влада за сприяння агрохолдингу "Мрія" вже надавала даній частині допомогу будівельними матеріалами на суму 20 тисяч гривень.