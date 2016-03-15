Шахраї видурили у жителів Тернопільщини 25 тисяч гривень
Шахраї видурили у жителів Тернопільщини 25 тис грн.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, таку суму втратила родина із села Синьків Заліщицбкого району, намагаючись купити трактор «МТ 382» через оголошення в Інтернеті.
Зі слів потерпілих, декілька днів вони вели перемовини з продавцем у телефонному режимі. Той принагідно запропонував взяти на себе організацію доставки.
При цьому попросив перерахувати йому 5 тис. грн на пальне.
Згодом він ще висунув умову оплатити завдаток та вартість оренди лафета.
Загалом родина перерахувала 25 тис. грн. Після цього зв'язок з чоловіком обірвався.
Зрозумівши, що їх обдурили, синьківчани звернулися до поліції.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство).