Шахраї видурили у жителів Тернопільщини 25 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, таку суму втратила родина із села Синьків Заліщицбкого району, намагаючись купити трактор «МТ 382» через оголошення в Інтернеті.

Зі слів потерпілих, декілька днів вони вели перемовини з продавцем у телефонному режимі. Той принагідно запропонував взяти на себе організацію доставки.

При цьому попросив перерахувати йому 5 тис. грн на пальне.

Згодом він ще висунув умову оплатити завдаток та вартість оренди лафета.

Загалом родина перерахувала 25 тис. грн. Після цього зв'язок з чоловіком обірвався.

Зрозумівши, що їх обдурили, синьківчани звернулися до поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство).