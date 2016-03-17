У Тернополі польські фахівці розпочали навчання рятувальників користуватися подарованим  автомобілем хімічного захисту

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, навчання триватиме 5 днів, в ході якого працівники служби порятунку здобудуть необхідні знання та навики, потрібні для роботи з сучасним спецоснащенням даного автомобіля.

У центрі пропаганди зауважили, що лише після того, як рятувальники успішно здадуть екзамени, техніку поставлять у бойовий розрахунок.

Автомобілі хімічного захисту, обладнанийна базі шасі Jelcz, було подаровано тернопільським рятувальникам їхніми колегами з Шльонського воєводства Республіки Польща у грудні 2015 року.

Даний транспортний засіб призначений для ліквідації наслідків аварій, пов’язаних з викидом у навколишнє середовище різноманітних шкідливих хімічних речовин та ліквідації інших надзвичайних ситуацій техногенного характеру.