На Тернопільщині відбувся мітинг на підтримку Надії Савченко.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, організувало акцію на центральному майдані Чорткова керівництво місцевих медичного та педагогічного коледжів.

Участь в заході взяли майже 3 тис. студентів.

Депутат Тернопільської обласної ради, директор Чортківського державного медичного коледжу Любомир Білик під час виступу наголосив на важливості звільнення Савченко.

«Надія для українців – надія держави та всієї нашої нації», – сказав Білик..

Учасники мітингу прийняли резолюцію із закликом до української влади та світової спільноти якнайшвидше домогтися звільнення Савченко та всіх українських ув’язнених.