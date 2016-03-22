На Тернопільщині відбувся мітинг на підтримку Надії Савченко
18:09, 22 березня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині відбувся мітинг на підтримку Надії Савченко.
Участь в заході взяли майже 3 тисячі студентів
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, організувало акцію на центральному майдані Чорткова керівництво місцевих медичного та педагогічного коледжів.
Участь в заході взяли майже 3 тис. студентів.
Депутат Тернопільської обласної ради, директор Чортківського державного медичного коледжу Любомир Білик під час виступу наголосив на важливості звільнення Савченко.
«Надія для українців – надія держави та всієї нашої нації», – сказав Білик..
Учасники мітингу прийняли резолюцію із закликом до української влади та світової спільноти якнайшвидше домогтися звільнення Савченко та всіх українських ув’язнених.
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