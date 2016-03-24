Під Тернополем блокували трасу, протестуючи проти перевізника, автобуси якого з’їжджають з маршруту

Під Тернополем люди майже на 3 год заблокували трасу, протестуючи проти перевізника, автобуси якого з’їжджають з маршруту.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інформація про масове скупчення людей на пішохідному переході поблизу села Острів Тернопільського району надійшла в районне відділення поліції о 8:20. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

За словами начальника Тернопільського відділення поліції Петра Гукалюка, у прилеглому до Тернополі селищі Велика Березовиця на дорогу вийшли невдоволені жителі сіл Скоморохи, Смолянка та Прошова. Люди без зупинки переходили дорогу у межах нерегульованого пішохідного переходу.

В такий спосіб вони протестували проти місцевого перевізника. Учасники акції стверджують, що він постійно порушує графік перевезень, водії поводяться грубо і не зважають на людей.

Дана проблема, кажуть жителі району, триває майже 5 років. Люди намагалися позбутися перевізника. Та навіть коли райдержадміністрація скасувала угоду з даним перевізником, останній її через апеляційний суд поновив.

На місце мирної акції виїжджали керівники Головного правління Нацполіції краю, очільники області та району. У ході переговорів люди погодилися час від часу пропускати транспорт, адже на південному в’їзді у місто скупчилися колони із сотнями автомобілів.

Закінчилася акція протесту об 11.10.

Організатори заходу домовилися о 14 год зустрітися з керівником Тернопільського району для предметного вирішення проблеми.