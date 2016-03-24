На Тернопільщині з квітня по листопад щомісяця відбуватимуться Свята замків

На Тернопільщині з квітня по жовтень щомісяця відбуватимуться Свята замків.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження сьогодні підписав голова обласної державної адміністрації Степан Барна.

У ньому вказано, що дані заходи відбуватимуть на об’єктах історико-архітектурної спадщини в районах області з метою туристичної привабливості регіону та належного утримання пам’яток оборонної архітектури.

Згідно з розпорядженням, утворено організаційний комітет з підготовки та проведення свят замків, місцевим радам, замки, доручено впорядкувати пам’ятки оборонної архітектури та розробити святкові заходи.

Згідно розпорядженням, у Тернополі свято відбудеться 17 квітня, у Збаражі - 8 травня, у Кременці - 29 травня, у Бережанах - 5 червня, у с. Сидорів Гусятинського району - 12 червня, у м. Скалат Підволочиського району - 26 червня, у Теребовлі - 10 липня, у Чорткові - 24 липня, у с. Нирків Заліщицького району - 14 серпня, у с. Токи Підволочиського району - 21 серпня, у с. Підзамочок Бучацького району - 4 вересня, у смт Вишнівець Збаразького району - 14 жовтня.

Довідка УНІАН. Загалом на Тернопільщині збереглося понад 30 замків та їх руїн.

За наказом Президента України від 2005 року створено національний заповідник «Замки Тернопільщини», до складу якого зараз входить 11 замків і замково-палацових комплексів.