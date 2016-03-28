На Тернопільщині 3-річна дівчинка втопилась у пожежній водоймі

14:13, 28 березня 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині, провалившись у пожежну водойму, загинула 3-річна дівчинка.

REUTERS

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася сьогодні вранці на території Шумської районної лікарні.

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Встановлено, що батьки разом із трирічною донечкою приїхали в лікарню. Допоки дорослі оформляли документи в реєстратурі, дитина розплакалася. Батько, аби заспокоїти дочку, вивів її у двір лікарні та залишив там саму.

Дитина, граючись, вийшла на дерев’яну конструкцію, якою була накрита пожежна водойма. Під вагою дівчинки накриття проломалося і дитина провалилася у воду.

Працівники медичного закладу крізь вікно побачили, що сталося, і кинулися на допомогу. Однак на момент, коли збіглися люди, дитина уже втонула.

За фактом смерті дитини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

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Також поліцейські проведуть перевірку щодо дотримання адміністрацією закладу та відповідальними особами правил безпеки.

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