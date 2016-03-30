Екологи домоглися зупинки військових навчань на території природного заповідника на Тернопільщині

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника Держекоінспекції Юрій Рослий, працівники інспекції зафіксували факт проїзду заповідником важкої техніки 28 березня, а також самовільне облаштування споруд (наметів).

«Складено акт про завдані навколишньому середовищі збитки на суму майже 60 тис грн. Даний акт скеровано у військові прокуратуру», – повідомив Рослий.

За його даними, на території заповідника було виявлено вантажні автомобілі УРАЛ та «Мерседес», два джипи та квадроцикли.

«Це вже порушенням природоохоронного законодавства, не кажучи вже про сам намір проводити навчання зі стрільбами на території заповідника», – каже Рослий.

За його даними, військові з Хмельниччини на навчання вирушили в заповідник, керуючись старими картами.

«За старими картами ще у 1982-1985 роках тут значився полігон. Військові попередили лише РДА про намір провести навчання і виїхали. Керівництво заповідника оперативно відреагувало, невдовзі з Генштабу військовим надійшов наказ згорнути навчання, вони все поприбирали за собою і повернулися на Хмельниччину», - розповів Рослий.

Читайте такожНа Тернопільщині військовий погрожував підірвати бар зривпакетом

Оцінку даному інциденту має дати військова прокуратура.

Довідка УНІАН. Заповідник «Медобори» - природоохоронна територія в Україні, в межах Гусятинського і Підволочиського районів Тернопільської області. Створений у 1990 році з метою збереження унікальних природних комплексів Подільських Товтр, генофонду рослинного і тваринного світу.

Тут представлені найтиповіші для Товтрової рифової гряди форми рельєфу із скам’янілими рештками організмів Баденського і Сарматського морів, що збереглися у вапняках в прижиттєвому положенні.