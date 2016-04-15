Участь у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest – 2016» підтвердили уже 10 країн світу.

Як повідомили УНІАН, про це під час наради з питань проведення форуму повідомив заступник голови облдержадміністрації Ігор Вонс.

Цьогоріч Форум відбуватиметься під гаслом «Тернопільщина – надійний партнер!», на ньому буде представлено актуальні інвестиційні проекти та потенціал області.

Основною складовою Форуму будуть дискусії за напрямками «Туризм – перспективи розвитку», «Агропромисловий комлекс: нові можливості», «Економічно спроможні громади – сильна Тернопільщина: час реформ», «Платформа для ділового спілкування: стратегічні інвестиційні проекти Тернопільщини».

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Invest – 2016» відбудеться 19-20 травня відбудеться у Збаражі та у Тернополі в ТРЦ «Подоляни».