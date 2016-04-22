На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув 73-річний чоловік

14:37, 22 квітня 2016
Тернопіль
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Пожежу було локалізовано.

ужгород пожар / zk.mns.gov.ua

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора у с. Вілія Шумського району.

Уночі на пункт зв’язку 16-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі.

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О 05.19 пожежу на площі 94 м. кв було локалізовано, а о 06.22 – ліквідовано.

На місці події виявлено тіло місцевого мешканця, громадянина, 1943 року народження. Причина виникнення пожежі та обставини загибелі людини встановлюються.

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