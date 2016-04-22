Мер Тернополя оприлюднив свою декларацію за 2015 рік

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йдеться в його декларації, оприлюдненій сьогодні на офіційному сайті міськради.

У документі вказано, що 163,175 тис. грн із суми доходу склала заробітна плата, 500 тис. грн - дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна.

Члени сім’ї міського голови, до складу якої входить дружина та дочка, судячи із декларації, у 2015 році коштів не заробляли.

Надал також задекларував дві квартири: площею 11,74 кв. м та 61,2 кв. м.

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Члени його сім’ї мають у володінні дві земельні ділянки площею 2,5 га та 1,2 га, будинок площею 399,1 кв. м та квартиру площею 11,74 м кв.

У банках міський голова Тернополя тримає 189,649 тис. грн. Загалом минулого року його банківські вкладення становили 192 тис грн.

На добровільне страхування Надал у 2015 році витратив 865 грн, також він погасив 70, 731 тис грн. позики та 1 тис. грн процентів за позикою.

Члени сім’ї Надала на добровільне страхування витратили 98,687 тис. грн.