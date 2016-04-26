Аграрії Тернопільської області завершили посів ранніх ярових зернових

Як повідомила УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія Дерманська, в цілому ранніми зерновими і зернобобовими всіма категоріями господарств засіяно 105,9 тис. га (на 5,9 тис. га більше, ніж у минулому році).

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Ярої пшениці посіяно 16,9 тис. га, ярого ячменю - 76,1 тис. га, вівса - 4,7 тис. га, гороху - 8,2 тис. га.

Також завершено посів цукрових буряків, які посіяли на площі 18,5 тис. га.

В області триває посів інших культур, зокрема, кукурудзи посіяно 77,2 тис. га (65% від запланованого), сої - 27,9 тис. га (32%), соняшнику - 36 тис. га (77%).