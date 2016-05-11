Водій, що в'їхав у кіоск на зупинці транспорту, перебував під дією наркотиків

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, інцидент стався наприкінці минулого тижня на перехресті вулиць Кривоноса та Макаренка. Автомобіль марки "ВАЗ" на великій швидкості перетнув смугу зустрічного руху, виїхав на зупинку громадського транспорту і врізався у кіоск з цигарками.

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За інформацією поліції, після ДТП водій поводився неадекватно, тож йому запропонували здати аналізи на вміст наркотичних речовин у крові. Чоловік відмовився, таким чином визнавши свою вину.

За фактом ДТП патрульні винесли два протоколи: за порушення правили дорожнього руху та за водіння в стані наркотичного сп'яніння.