Водій, що в'їхав у кіоск на зупинці транспорту, перебував під дією наркотиків
13:26, 11 травня 2016Тернопіль
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Водій автомобіля, котрий в’їхав у кіоск з тютюновими виробами, перебував під дією наркотиків.
У Тернополі сталася ДТП, водій перебував під дією наркотиків / Фото Нацполіції
Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, інцидент стався наприкінці минулого тижня на перехресті вулиць Кривоноса та Макаренка. Автомобіль марки "ВАЗ" на великій швидкості перетнув смугу зустрічного руху, виїхав на зупинку громадського транспорту і врізався у кіоск з цигарками.
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За інформацією поліції, після ДТП водій поводився неадекватно, тож йому запропонували здати аналізи на вміст наркотичних речовин у крові. Чоловік відмовився, таким чином визнавши свою вину.
За фактом ДТП патрульні винесли два протоколи: за порушення правили дорожнього руху та за водіння в стані наркотичного сп'яніння.
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