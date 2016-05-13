На Тернопільщині знайшли мінометну міну та 9 артилерійських снарядів
14:36, 13 травня 2016Тернопіль
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Десять боєприпасів часів Другої світової війни виявили 12 травня на Тернопільщині.
УНІАН
Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, поблизу села Сапанів Кременецького району місцеві мешканці знайшли мінометну міну калібру 80 мм та 7 артилерійських снарядів калібру 45 та 75 мм
Два артилерійські снаряди калібру 152 та 45 мм виявили біля села Костянтинівка Тернопільського району.
Піротехніки вилучили вибухонебезпечні предмети. Їх знешкодять у спеціально відведеному місці.
Довідка УНІАН. З початку 2016 року в Тернопільській області виявлено 282 боєприпаси часів минулих воєн.
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