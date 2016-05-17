На Тернопільщині троє озброєних чоловіків пограбували ювелірну крамницю
17:18, 17 травня 2016Тернопіль
273 0
У Тернопільській області троє озброєних чоловіків пограбували ювелірну крамницю.
Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, злочин було скоєно сьогодні близько 13-ї години у Кременці.
До крамниці, що розташована у центрі міста, під’їхав "Мерседес", з якого вибігли троє людей в масках. Вони увірвалися у приміщення. Один з них приклав дуло пістолета до обличчя продавця. Двоє інших в цей час спорожнили вітрини із золотими прикрасами. Після цього нападники зникли з місця злочину.
Читайте такожПоліція затримала підозрюваного у вбивстві 28-річного таксиста з Тернополя (фото)
В області введено оперативний план "Перехоплення".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter