На Тернопільщині троє озброєних чоловіків пограбували ювелірну крамницю

Як повідомили УНІАН в секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, злочин було скоєно сьогодні близько 13-ї години у Кременці.

До крамниці, що розташована у центрі міста, під’їхав "Мерседес", з якого вибігли троє людей в масках. Вони увірвалися у приміщення. Один з них приклав дуло пістолета до обличчя продавця. Двоє інших в цей час спорожнили вітрини із золотими прикрасами. Після цього нападники зникли з місця злочину.

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В області введено оперативний план "Перехоплення".