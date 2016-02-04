У Тернополі відкрили справу щодо юнака, який пограбував перехожого, а згодом у відділку вдарив поліцейського

У Тернополі відкрили провадження одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України щодо юнака, який травмував і пограбував перехожого, а згодом у відділку вдарив поліцейського.

Як повідомив УНІАН начальник Тернопільського відділу поліції Степан Савка, до чергової частини в обідню пору надійшло повідомлення від тернополянина, що неподалік бару «День і ніч» на вул. Карпенка бійка.

Група швидкого реагування оперативно прибула на місце конфлікту, де за підозрою у вчиненні пограбування та нанесення тілесних ушкоджень затримала двох тернополян.

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Виявилося, що один з них – неповнолітній, другому саме виповнилося 18 років. Його день народження і відмічали юнаки.

За даними очевидців, вийшовши на вулицю нетверезі хлопці напали на перехожого. Один ударом в обличчя звалив потерпілого з ніг і почав бити, другий вихопив з кишені жертви гаманець та телефон і почав тікати, однак очевидці бійки йому завадили.

У 29-річного потерпілого лікарі після госпіталізації діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та перелом нижньої щелепи.

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Затриманих доправили до відділу поліції. Там один із хлопців, чинячи опір правоохоронцям, ногою вдарив в обличчя одного з поліцейських.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 122 ч.1 - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, ст. 186 ч.2 - грабіж, поєднаний з насильством, ст. 342 - опір працівникові правоохоронного органу та ст. 345- погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу ККУ.

Одного з нападників затримано згідно статті 208 КПК. Проводиться досудове розслідування.

Встановлено, що обидвоє затриманих уже були неодноразово судимі.