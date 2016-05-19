У ДТП на Тернопільщині загинула жінка-водій (фото)
12:05, 19 травня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині у дорожньо-транспортній пригоді загинула 31-річна жінка.
Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, ДТП сталося сьогодні близько 8-ї години на автодорозі Тернопіль-Збараж.
Там зіткнулися автомобілі "МАЗ" та "ВАЗ 21099".
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Внаслідок зіткнення загинула водій легкового автомобіля – жінка 1985 року народження. Двоє пасажирів легковика отримали травми різного ступеня важкості. Рятувальникам довелося діставати їх з понівеченого транспорту.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
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