У ДТП на Тернопільщині загинула жінка-водій (фото)

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, ДТП сталося сьогодні близько 8-ї години на автодорозі Тернопіль-Збараж.

Там зіткнулися автомобілі "МАЗ" та "ВАЗ 21099".

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Внаслідок зіткнення загинула водій легкового автомобіля – жінка 1985 року народження. Двоє пасажирів легковика отримали травми різного ступеня важкості. Рятувальникам довелося діставати їх з понівеченого транспорту.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.