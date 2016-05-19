У Тернополі патрульні вдягли вишиванки (фото)

У Тернополі співробітники патрульної поліції вийшли на службу у вишиванках.

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, таким чином правоохоронці долучилися до Всесвітнього дня вишиванки, який відзначають 19 травня. Як повідомляв УНІАН, у Тернополі новонародженим дітям сьогодні дарують вишиванки. Вчора кілька сотень тернопільських держслужбовців виклали з вишитих рушників сонце.

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