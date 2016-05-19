У Тернополі патрульні вдягли вишиванки (фото)
18:51, 19 травня 2016Тернопіль
287 0
У Тернополі співробітники патрульної поліції вийшли на службу у вишиванках.
УНИАН
Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, таким чином правоохоронці долучилися до Всесвітнього дня вишиванки, який відзначають 19 травня.
Як повідомляв УНІАН, у Тернополі новонародженим дітям сьогодні дарують вишиванки.
УНИАН
Вчора кілька сотень тернопільських держслужбовців виклали з вишитих рушників сонце.
УНИАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter