У Тернополі патрульні вдягли вишиванки (фото)

18:51, 19 травня 2016
Тернопіль
287 0

У Тернополі співробітники патрульної поліції вийшли на службу у вишиванках.

УНИАН

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, таким чином правоохоронці долучилися до Всесвітнього дня вишиванки, який відзначають 19 травня.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі новонародженим дітям сьогодні дарують вишиванки.

УНИАН

Вчора кілька сотень тернопільських держслужбовців виклали з вишитих рушників сонце.

УНИАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter