На Тернопільщині судитимуть чернівчанина, який збудував базу відпочинку у заказнику

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, чоловік обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 197-1, ст. 246, ч. 3 ст. 240 КК та ч. 1 ст. 252 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, порушення правил використання надр, незаконна порубка лісу та умисне знищення об'єктів природно-заповідного фонду).

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Обвинувачений самовільно зайняв земельну ділянку площею майже гектар на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Касперівський», що розташований у с. Касперівці Заліщицького району. На цій землі чернівчанин вирубав дерева, побудував базу відпочинку та незаконно видобував воду.

Своїми діями чоловік спричинив інтересам держави шкоду на суму майже 250 тис. грн.

Справу розглядатиме Заліщицький районний суд.