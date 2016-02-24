У Тернополі за терористичну діяльність місцевого жителя заочно засудили на 15 років

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок вчора виніс Тернопільський міськрайонний суд.

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У суді доведено, що у липні 2014 року житель Борщівського району 1968 р.н. добровільно увійшов до складу однієї з терористичних груп «ДНР» для вчинення терактів та участі в збройному спротиві військовослужбовцям ЗСУ і працівникам правоохоронних органів, які приймають участь в антитерористичній операції на території Донецької області.

Зокрема, встановлено, що восени 2014 року обвинувачений разом з іншими учасниками терористичної групи під час бою пошкодили БМП-2 Збройних сил України та знищили її екіпаж, після чого бойова машина піхоти перейшла у користування цієї терористичної групи. Після відновлення бойової техніки, житель Тернопільщини став її командиром та продовжив використовувати її для злочинної діяльності.

Окрім того, він публічно через мережу Інтернет закликав мешканців України до зміни меж території та державного кордону України.

У зв’язку з тим, що житель Тернопільщини по даний час перебуває на тимчасово окупованій території у Донецьку, слідчими прийняте рішення про проведення щодо нього спеціальної досудового розслідування, за результатами якого кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 та ч.1 ст.258-3 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у терористичній організації) з обвинувальним актом було скеровано до суду для заочного його засудження.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованих йому злочинів та засуджено до 15 років позбавлення волі.

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Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та реального виконання покарання у виді позбавлення волі.