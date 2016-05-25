На Тернопільщині загинув молодий чоловік, стрибнувши в криницю

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до співробітників поліції надійшло повідомлення від жительки села Сороки Бучацького району, котра повідомила, що пропав її 26-річний син.

Жінка розповіла, що перед зникненням той прощався з нею, запитував чи сумуватиме вона за ним.

Під час огляду прилеглої до будинку заявниці території біля колодязя поліцейські знайшли одяг та взуття, а на глибині майже десять метрів – бездиханне тіло 26-річного чоловіка.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.