На Тернопільщині загинув молодий чоловік, стрибнувши в криницю

13:20, 25 травня 2016
Тернопіль
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В Тернопільській області загинув 26-річний чоловік, стрибнувши в криницю.

патруль полиция дпс / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора до співробітників поліції надійшло повідомлення від жительки села Сороки Бучацького району, котра повідомила, що пропав її 26-річний син.

Жінка розповіла, що перед зникненням той  прощався з нею, запитував чи сумуватиме вона за ним.

Під час огляду прилеглої до будинку заявниці території біля колодязя поліцейські знайшли одяг та взуття, а на глибині майже десять метрів – бездиханне тіло 26-річного чоловіка.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

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