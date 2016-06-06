50 бійців роти патрульної служби поліції "Тернопіль" вирушили в зону АТО

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, провести службовців прийшов заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Казимир Попіль.

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«Несучи службу на сході, пам’ятайте, що вдома про вас щодня хвилюються і чекають повернення, З гідністю виконуйте свої професійні обов’язки, дотримуйтеся дисципліни, бережіть один одного», – сказав Попіль.

Служитимуть бійці на сході два місяці.

На завершення бійців благословили священики.