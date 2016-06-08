На Тернопільщині вперше за 30 років почали ремонтувати дорогу в Гусятинському районі

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністарції, протяжність двох ділянок, які відремонтують в першу чергу, складає 600 та 700 м.

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Стан проведення ремонтних робіт у рамках робочої поїздки оглянув голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Вартість ремонтних робіт на даному відрізку становить 12,5 млн грн. Це не малі кошти, але нам важливо підвищувати безпеку на автошляхах. Покращення доріг Тернопільщини – нагальне завдання, що стоїть перед областю. Це один зі способів наближення до Європи», – сказав Барна.

Ділянка, на якій розпочали ремонт, є частиною автодороги, яка сполучає Івано-Франківськ та Хмельницький.

Ремонт проводиться методом холодного ресайтингу, який дозволяє значно швидше вводити відремонтовану дорогу в експлуатацію.