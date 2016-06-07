На Тернопільщині до реанімаціі потрапив чоловік, який випив отруту для жуків

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент трапився учора в Гусятинському районі.

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Черговий гусятинської лікарні повідомив поліцейських про те, що в їхній медичний заклад було доставлено чоловіка із гострим отруєнням та в стані алкогольного сп’яніння.

З’ясувалося, що 35-річний житель Гусятинщини намагався скоїти самогубство, випивши отруту для жуків.

Чоловік наразі перебуває в реанімації. Медики вживають заходів для знешкодження дії небезпечної речовини.