На Тернопільщині до реанімаціі потрапив чоловік, який випив отруту для жуків
13:22, 07 червня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано 35-річного чоловіка, який випив отруту для жуків.
Колорадський жук / Andreas Gruber
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент трапився учора в Гусятинському районі.
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Черговий гусятинської лікарні повідомив поліцейських про те, що в їхній медичний заклад було доставлено чоловіка із гострим отруєнням та в стані алкогольного сп’яніння.
З’ясувалося, що 35-річний житель Гусятинщини намагався скоїти самогубство, випивши отруту для жуків.
Чоловік наразі перебуває в реанімації. Медики вживають заходів для знешкодження дії небезпечної речовини.
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