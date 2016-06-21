У Тернополі з переломами госпіталізували злодія, який вистрибнув з балкона другого поверху

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора правоохоронців викликала терноплянка, яка повідомила, що сусід викрав у її доньки золоту сережку.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення, проте допитувати потерпілого довелося вже у лікарні, куди той потрапив з переломами стоп обох ніг.

Поліцейським підозрюваний пояснив, що з другого поверху його скинув сусід.

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Врешті слідчі встановили, що чоловіки розпивали спиртне. Коли господар квартири вийшов до вбиральні, гість зайшов у сусідню кімнату, де спала 4-річна дівчинка, і зняв у неї з вуха сережку. Дівчинка прокинулася і почала плакати через втрату прикраси, а коли зайшов батько, розповіла йому, що сталося.

Нетверезий сусід почав тікати і вистрибнув з балкона.

За фактом грабежу розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 ККУ.