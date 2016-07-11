При в’їзді в Тернопіль встановили інформаційні табло, на яких цілодобово висвітлюється корисна інформація для водіїв

Як повідомили УНІАН в прес-службі Служби автомобільних доріг в Тернопільській області, зокрема дані табло інформують про інтенсивність чи обмеження руху, температуру повітря, про наближення до пішохідного переходу.

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Окрім цього встановлено ще 4 камери відеоспостереження в он-лайн режимі, які розміщені на небезпечних ділянках доріг, спусках і підйомах та крутих поворотах. Це дозволяє краще та оперативніше контролювати і при потребі реагувати на ситуації які виникають на дорогах.

Наразі на Тернопільщині встановлено вже 16 камер таких камер, розташовані вони на державних автошляхах, а саме: М-12 Стрий-Тернопль-Кіровоград-Знам'янка, М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече та Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.