У Тернополі польська компанія створить навчальний центр з порятунку життя поранених.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідну угоду учора підписали Тернопільський державний медуніверситет та компанія MEDline Sp.z.o.o.

Угодою передбачено, що у центрі безплатно навчатимуть основам тактичної медицини (порятунок життя пораненого), наданню першої медичної допомоги та домедичної допомоги на полі бою.

Згідно з угодою, на базі медичного університету для навчання студентів створять симуляційний центр відповідно до сучасних вимог ЄС. А також центр Tactical Combat Casualty Care, що спеціалізуватиметься на симуляції надання першої домедичної допомоги на полі бою для мілітаризованих структур.

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«Мобілізовані юнаки, студенти, а також представники силових структур Тернопільщини зможуть проходити підготовку в осередку, аналогів якої по всій Україні лише одиниці», — зазначив регіональний менеджер проекту «Східна Європа» Володимир Грицина, який є одним з ініціаторів втілення проекту.

Також у рамках проекту навики надання першої домедичної допомоги зможе освоїти патрульна поліція Тернополя.

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Окрім цього, екіпажів патрульної поліції забезпечать відповідним обладнанням для надання першої допомоги через залучання коштів державних програм та Міністерства внутрішніх справ України.

У рамках підготовки до впровадження даного проекту нещодавно на базі навчального центру Червона калина» для представників силових структур Тернопілля протягом трьох днів відбулися навчання першої невідкладної допомоги. У практичних заняттях та конференції взяли участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, 44 артилерійської бригади. Учасники заходу навчилися надавати першу невідкладну допомогу, дотримуючись стандарту НАТО.

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За даними прес-служби ОДА, компанія MEDline Sp.z.o.o вже протягом 25 років постачає медичне обладнання у польські лікарні, медичні заклади, університети. А також обладнання для порятунку в пожежні служби, польську армію, прикордонну службу та поліцію.

В Україні компанія налагоджує співпрацю з Збройними силами України, Національною Гвардією, Військово-морськими силами, Службою безпеки України, Прикордонною службою, Національною поліцією та Укрспецзв’язком в частині проведення вишколів для військовослужбовців та медиків підрозділів цих служб, інформування щодо сучасних можливостей медичного забезпечення.