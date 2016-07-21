На Тернопільщині в одній з об’єднаних громад розпочали модернізацію вуличного освітлення на ділянці довжиною 10 км.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, вуличне освітлення планують міняють у 4 селах в Збаразькому районі – у Колодному, Решнівці, Шимківцях та Болязубах. Наразі замінили ліхтарі на вулицях Колодного та Шимківців.

Роботи виконали на ділянці протяжністю 1,5 км.

Загалом на модернізацію освітлення спрямують 775 тис. грн з субвенції для обְ’єднаної громади.

«Ми вкотре бачимо, що децентралізація – в дії. Хоча це одна з найменших громад в області, адже включає лише близько 3 тисяч осіб, але активності її жителів можна тільки позаздрити. Це приклад для інших громад. Заміна вуличного освітлення на 10 км сіл у районі – це дуже потрібен і актуальний проект», – зазначив під час відвідин громади голова облдержадміністрації Степан Барна.