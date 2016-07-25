На Тернопільщині за вихідні втопилося двоє людей
10:46, 25 липня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині за вихідні 23-24 липня втопилося двоє людей.
Фото galleryua.com
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора ставку поблизу села Іванків Борщівського районі знайшли тіло невідомої жінки. Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, встановила особу загиблої. Це місцева мешканка 1957 року народження.
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А у ставку міста Скалат Підволочиського району 30-річний вчитель близько 17 год зайшов у воду, але так і не повернувся. Тіло чоловіка досі шукають.
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