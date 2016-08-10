У Тернополі патрульні затримали чоловіка, який бив битою перехожих
09:55, 10 серпня 2016Тернопіль
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У Тернополі патрульні затримали правопорушника, який побив бейсбольною битою трьох людей.
Нападник був п’яний / tp.npu.gov.ua
Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, повідомлення про те, що невідомий чоловік б’є перехожих битою на вулиці Лесі Українки, надійшло близько опівночі 8 серпня. Як виявилося, нападник побив двох дівчат і чоловіка, котрий намагався за них заступитися.
Правопорушника затримали. На місці події знайшли бейсбольну биту.
Також з’ясувалося, що нападник був п’яний.
Вирішується питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності.
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