На Тернопільщині чоловік побив односельця, після чого влаштував ДТП

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління поліції в Тернопільській області, чоловік проживає у селі Соколів Бучацького району.

Увечері 12 серпня у нього виник конфлікт із 22-річним односельцем. Молодики побилися. У результаті потерпілого госпіталізували із забоєм і саднами голови, закритою травмою грудної клітки та переломом ребра.

Після цього нападник поїхав автомобілем у Бучач. О 3-й годині ночі на одній з вулиць райцентру він не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ. Винуватця ДТП та водія іншого автомобіля госпіталізували у травматологічне відділення районної лікарні.

Читайте такожУ Тернополі затримали раніше судимого 36-річного чоловіка за чергове побиття батьків

Молодику інкримінують ч.1 ст. 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження, та ч.1 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

У поліції зазначають, що з початку року правоохоронці спрямували до суду вже чотири кримінальні провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень, в яких фігурує молодий чоловік.