Діти бійців АТО з Тернопільщини вирушили на відпочинок у Литву
16:35, 19 серпня 2016Тернопіль
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20 дітей військовослужбовців АТО з Тернопільщини вирушили на відпочинок у Литву.
Тауразький повіт / Фото wikipedia.org
Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, школярі відпочиватимуть закордоном впродовж десяти днів.
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Дітей з Тернопільщини прийматиме Тауразький повіт. Планується, що школярі відвідають заповідники, дельфінарій, аквапарк та музеї. Також з ними проведуть едукаційні заняття.
Дітей у поїздці супроводжують медики та педагоги.
Проживання, харчування, відпочинок та екскурсії для дітей забезпечує приймаюча сторона.
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