Діти бійців АТО з Тернопільщини вирушили на відпочинок у Литву

20 дітей військовослужбовців АТО з Тернопільщини вирушили на відпочинок у Литву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, школярі відпочиватимуть закордоном впродовж десяти днів. Читайте такожЗагиблим бійцям АТО присвоїли звання "Почесний громадянин Тернополя" посмертно Дітей з Тернопільщини прийматиме Тауразький повіт. Планується, що школярі відвідають заповідники, дельфінарій, аквапарк та музеї. Також з ними проведуть едукаційні заняття. Дітей у поїздці супроводжують медики та педагоги. Проживання, харчування, відпочинок та екскурсії для дітей забезпечує приймаюча сторона.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter