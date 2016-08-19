Діти бійців АТО з Тернопільщини вирушили на відпочинок у Литву

16:35, 19 серпня 2016
Тернопіль
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20 дітей військовослужбовців АТО з Тернопільщини вирушили на відпочинок у Литву.

Тауразький повіт / Фото wikipedia.org

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, школярі відпочиватимуть закордоном впродовж десяти днів.

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Дітей з Тернопільщини прийматиме Тауразький повіт. Планується, що школярі відвідають заповідники, дельфінарій, аквапарк та музеї. Також з ними проведуть едукаційні заняття.

Дітей у поїздці супроводжують медики та педагоги.

Проживання, харчування, відпочинок та екскурсії для дітей забезпечує приймаюча сторона. 

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