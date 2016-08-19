На Тернопільщині пенсіонерка віддала шахраям 12 тисяч гривень за сумку з папером

19:08, 19 серпня 2016
Тернопіль
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У Тернопільській області шахраї виманили у 77-річної жінки 12 тисяч гривень, віддавши взамін 50 доларів і сумку з папером.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області, мешканка Бережан зустріла аферистів вранці на вулиці.

Незнайомий чоловік та жінка вийшли з машини та стали розпитувати, як потрапити до місцевої лікарні. Жінка погодилася сісти в авто та показати дорогу до медичного закладу.

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Дорогою до лікарні незнайомка розповіла, що її товариш потребує термінового оперування. Лікарі просять негайно оплатити операцію та купити дорогі медикаменти, проте чоловік з жінкою не встигли обміняти валюту. Відтак, запитали у пенсіонерки, чи не могла б вона поміняти долари на гривні. Старенька погодилася і запросила шахраїв додому.

Потерпіла винесла з дому усі заощадження та віддала їх аферистам. Шахраї хотіли обміняти більше, однак бабусі забракло грошей. Тож вони домовилися, що залишають усю валюту, а згодом повернуться за рештою. Аферисти віддали жінці сумку, з якої діставали гроші, та поспішили нібито до лікарні.

Жінка довго чекала повернення пари. Коли ж відкрила сумку, виявила там замість пачки грошей папір. Лише зверху лежало 50 доларів. Відтак, пенсіонерка звернулася до правоохоронців.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 190 ККУ– шахрайство.

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