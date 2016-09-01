На Тернопільщині втопився 38-річний чоловік

Встановлено, що чоловік разом з товаришем пішли на рибалку. Зі слів очевидців, вони вживали спиртні напої. В певний момент товариш пішов купити ще одну пляшку алкоголю, а коли вернувся, то виявив, що його друг втопився.

Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка.

Поверхневим оглядом тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направлено на судово-медичну експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за статтею 115 ККУ (умисне вбивство).