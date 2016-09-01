На Тернопільщині втопився 38-річний чоловік
14:49, 01 вересня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині втопився 38-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора близько 18 години в у ставку в селі Кам’янка Теребовлянського району.
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Встановлено, що чоловік разом з товаришем пішли на рибалку. Зі слів очевидців, вони вживали спиртні напої. В певний момент товариш пішов купити ще одну пляшку алкоголю, а коли вернувся, то виявив, що його друг втопився.
Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка.
Поверхневим оглядом тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направлено на судово-медичну експертизу.
Кримінальне провадження розпочато за статтею 115 ККУ (умисне вбивство).
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