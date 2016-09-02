На Тернопільщині відзначають 100-річчя героїчних боїв Українських Січових Стрільців на горі Лисоня

Завтра на горі Лисоня відбудеться концерт військового оркестру 44-ї окремої артилерійської бригади, панахида за полеглими в боях за волю України, ХI-й Регіональний фестиваль стрілецької і повстанської пісні "Дзвони Лисоні".

У краєзнавчому музеї відбудеться відкриття фотопроекту Анни Сенік "Воїн. Воля крізь віки", а також погашення спеціальним штемпелем конверта з оригінальною маркою "100 років від часу боїв за гору Лисоня. Пам’яті Українських Січових Стрільців", виданого "Укрпоштою".

А у неділю 4 вересня буде відкрито перший в Україні мілітарний комплекс Cічовим Cтрільцям., створений з ініціативи керівництва ТОДА.

До комплексу увійдуть відреставрований меморіал воїнам УСС та міжконфесійна каплиця, яку оновили іконописною композицією, що охоплює всю історію української бойової звитяги: від часів Київської Русі та козацької України до Революції Гідності та нинішньої оборони східного кордону.

Крім того, на Лисоні встановили нові елементи, яких раніше не було: меморіальний хрест, інформаційний вказівник з історією становлення та особливостей стройової підготовки українських легіонерів.

Також впорядковано могили австрійських бійців, реконструйовано цвинтар полеглих українських бійців в с. Посухів та кладовища турецьких військових в с.Гутисько та с.Підвисоцьке.

Загалом меморіал включатиме в себе пам’ятки та важливі історико-краєзнавчі елементи та місця бойової слави Бережанського та Теребовлянського районів Тернопільської області.

Крім того, до складу мілітарного комплексу опосередковано увійде відновлений бункер бригади Больцано Бурканівського укріпленого району австро-угорської армії часів Першої світової війни, що знаходиться на Теребовлянщині. В середині цієї військово-історичної фортифікаційної споруди створений форт-музей. Також до комплексу увійдуть могила українських Січових Стрільців чоти Андрія Мельника в с. Соснів та поховання угорських бійців 308-го полку в с. Раковець.

В ТОДА розраховують, що даний мілітарний комплекс буде цікавим для туристів і стане основою цілого історичного маршруту теми Першої світової війни.

«Завдяки цьому проекту українці отримали змогу отримати ще більше інформації про своїх героїв, які спільно із солдатами інших країн перемогли російську армію та дали їй гідну відсіч», – зазначив голова ОДА Степан Барна.

Також в рамках урочистостей з нагоди 100-річчя героїчних боїв Українських Січових Стрільців 4 вересня відбудеться реконструкція бою за гору Лисоня, військові вишколи, патріотична акція радіоаматорів «Лисоню чує світ», презентація пам’ятної монети.

Довідка УНІАН. У червні 1916 року на Східному фронті Першої Світової війни розпочалась масова наступальна операція російських військ, відома як Брусиловський прорив. Вирішальні бої відбулися біля гори Лисоня на Тернопільщині.

Бої між російською армією з одного боку та полком українських січових стрільців і австро-угорськими бойовими загонами з іншого тривали впродовж серпня-вересня 1916 року.

У ході боїв полк УСС втратив більшість свого складу, проте виконав завдання — зупинив наступ російських військ, завдавши їм важких втрат.