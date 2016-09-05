На Тернопільщині 47-річний чоловік випадково поранив себе із незареєстрованої рушниці

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомленням про нещасний випадок надійшло учора 4 вересня до працівників Кременецького відділу поліції від фельдшера бригади швидкої допомоги районної лікарні.

Він повідомив, що з вогнепальним пораненням за медичною допомогою до них звернувся місцевий житель.

Читайте такожНа Тернопільщині нетверезий водій вдарив поліцейського ногою в обличчя

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що травму ноги потерпілий отримав на власному господарстві, коли чистив мисливську зброю.

Правоохоронці також встановили, що рушницю чоловік зберігав без відповідної реєстрації та документів.

Зброю поліцейські вилучили.

На кременчанина складено адміністративний протокол згідно ст. 190 КУпАП (придбання зберігання або продаж вогнепальної зброї без дозволу внутрішніх справ).