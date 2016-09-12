На Тернопільщині викрили посадовців приватного підприємства, яке завищувало ціни на протези для учасників АТО

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління СБУ, встановлено, що під час виконання угод із органами соціального захисту щодо забезпечення протезами і візками інвалідів, в тому числі й дітей-інвалідів та учасників АТО, посадовці приватного підприємства штучно завищували кінцеву вартість засобів реабілітації, значно перевищуючи визначений договорами ліміт рентабельності.

Зокрема умовами контрактів передбачалося, що засоби реабілітації постачатимуться за цінами, сформованими із урахуванням фактичної собівартості продукції та нормативу рентабельності не більше ніж 18%.

Натомість завдяки фінансовим махінаціям службовці підприємства штучно збільшували собівартість продукції, внаслідок чого її ціна зросла більше ніж у тричі.

Отримані таким чином надприбутки зловмисники перераховували підконтрольним приватним підприємцям для легалізації коштів та уникнення оподаткування.

За матеріалами СБУ Головним управлінням ДФС у Тернопільській області наприкінці минулого тижня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У результаті слідчих дій на території підприємства правоохоронці вилучили 350 тис. грн готівки, а також документи бухгалтерського і податкового обліків, комп’ютерну техніку та електронні носії даних.