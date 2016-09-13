У Тернополі відкрили новий операційний блок в обласній лікарні, 2 мільйони гривень на створення якого надали благодійники

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на будівельно-ремонтні роботи та сучасну іноземну апаратуру було спрямовано 2 млн грн, надані благодійниками.

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«Такий приклад відповідального ставлення та підтримка у вирішенні соціальних проблем Тернопільщини з боку підприємців, аграріїв, промисловців є вагомим внеском у розбудову краю. Я дякую кожному, хто долучився й допоміг, щоб жителі нашої Тернопільщини мали можливість отримувати медпослуги європейського рівня. З боку держави ми також продовжимо фінансування тих об’єктів, які зараз будуються і де йде процес реконструкції. Впевнений, що зовсім скоро Тернопільщина зробить справжній прорив у медицині», - сказав під час відкриття голова ТОДА Степан Барна.

Участь у відкритті також взяв Міністр юстиції Павло Петренко, який сьогодні перебуває на Тернопільщині з робочим візитом.

«Дуже правильно, що Тернопільщина робить ставку на підвищення якості медпослуг. Тому що медицина, освіта та якісні сервіси - це основні, базові завдання всередині країни, і які можна вирішувати на місцях. Національна безпека та оборона - це зовнішні виклики, які держава має брати на себе. Приклад Тернопільщини вартий поширення на інші області», - сказав міністр.